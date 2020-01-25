Политик утверждает, что это было понятно с самого начала!

В Украине сегодня нет "правительства Гончарука", поскольку он зависит от президента и проводит его политику

Как сообщает Politeka, об этом в эфире канала Politeka On-line рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

"Вы знаете, меня ничего не удивляет. Потому что не существует "правительства Гончарука". Его нет. Это не так. Также как нет и большинства партии эфимерной "Слуги народа". Это было понятно с самого начала. Это все - Владимир Зеленский. Потому что, мы же помним, слоган парламентской компании - Давайте сделаем их еще раз", - отметил он.

Власенко уточнил, что на парламентских выборах выбирали не "Слуг народа", а действующего президента.

"При всем уважении к коллегам из фракции "Слуга народа", а среди них есть абсолютно разные люди, выбирали не их. Выбирали Зеленского в парламент. И предоставили ему возможность получить полный контроль: над Офисом президента, Кабмином и Верховной Радой. Именно Зеленский сформировал Кабмин. Поэтому Гончарук и пошел с заявлением об отставке к нему, а не в парламент. К тому человеку, который реально назначал его на должность – президенту", - подчеркнул он.

При этом Власенко заявил, что "никогда не видел такого правительства, которое настолько бы зависим от внешнего управления. И при этом был бы настолько некомпетентным". Поэтому фамилия нынешнего премьера абсолютно не имеет смысла.

"На сегодняшний день все равно, какая фамилия у премьер-министра. Его будут звать Владимир Александрович Зеленский. Как бы он не назывался по паспорту", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил в эфире Politeka Online.

Речь идет о 10-минутной встрече, во время которой Владимир Зеленский дал главе Кабмина Алексею Гончаруку "второй шанс".

"16 января 2020 года - день, когда Зеленский потерял свой рейтинг навсегда. Он никогда не будет 72% или 62%, это уже будут натянутые цифры... Сошлись плохо звезды.. Вот они для него хорошо сошлись и было доверие. А наш народ - надо было выполнить несколько обещаний. Посадки? Нет. Экономика? Ведь только благодаря пирамиде ОВГЗ... Владимир Зеленский усугубил ситуацию, оставив Гончарука на месте", - объяснил телеведущий свою точку зрения.

Напомним, ведущий громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, известный телеведущий дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.