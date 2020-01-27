Путину сейчас очень нравится такая игра, которая для него превратилась в имперскую

Президент России Владимир Путин лишь играет с президентом Украины Владимиром Зеленским, используя его слабости в свою пользу

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line политолог Тарас Черновол (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Политика Зеленского, которая предусматривает ряд уступок и действия Путина, который увидел, что можна моделировать ситуацию в Украине, опасны для нашей страны. Вот например глава РФ видит, что для Зеленского существует благая цель - вернуть пленных, что это самый главный фактор в политике президента Украины, и Путин на этом играет. За это он вытесняет обещания и уступки", - считает эксперт.

Черновол также отметил, что на основании этого ситуация в Украине полностью меняется не в нашу пользу. Теперь в России начинают понимать, что можно давить на власть Украины. И это касается не только вопросов Донбасса, но и вопросов всей страны.

"В связи с этим, ни Сурков, ни ФСБ, ни кто-то другой не нужны, как кураторы по вопросам Донбасса. Ведь курировать всем направлением по Украине будет Путин. Это для новая игрушка, он схватился за нее и хочет ней играться. Путин воспринимает украинскую власть, как ситуации игры кота с пойманной мышей. Он просто играет, он уверен, что может это делать и ему ничего за такое не будет", - рассказал политолог.

Также он выразил мнение, что Путину сейчас очень нравится такая игра, которая для него превратилась в имперскую. До Путина каждый правитель РФ считал, что "без Украины просто не существует имперской России". Поэтому Путин считает это своей миссией.

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