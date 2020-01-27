Глава РФ Володимир Путін прагне продемонструвати Заходу і російським елітам свій образ «миротворця»

Позицію «миротворця» він в першу чергу показав, відправивши у відставку з посади помічника президента Російської Федерації, куратора з питання України Владислава Суркова.

Таку думку озвучив колишній депутат російської Державної думи Росії Ілля Пономарьов.

Російський політик висловив думку, що єдина мета Володимира Путіна полягає лише в одному: він бажає, щоб лідери світових держав прибули з візитом в Російську Федерацію до 9 травня.

На думку Пономарьова суть цього рішення полягає в тому, щоб домогтися деякого заспокоєння у відносинах РФ з Європою. Путіну важливо, щоб на 75-річчя перемоги нормалізувались відносини з іншими державами, адже тоді можна не напружуючись, здійснити трансформацію влади, вже ніхто не зможе заперечувати перед «силою його успіху».

Також йому необхідно, якось заспокоїти російську еліту, яка турбується про своє майбутнє через санкції Заходу. А задобривши їх Путін зможе і далі диктувати свої умови правління в РФ.

До всього іншого, Путіну треба щось вирішувати з Донбасом, для цього він також окреслив собі терміни.

«Він хоче мати в цій ситуації дружній Захід і заспокоєні російські еліти. А заспокоєні - це коли будуть зняті європейські санкції. Світ на Донбасі йому об'єктивно потрібен і швидко. До цих травневих свят», - заявив Пономарьов.



Крім того, він вважає, що прийшовший на зміну Сурков Дмитро Козак встиг завоювати репутацію парламентера, не схильного до інтриг і виконують команди високопоставленого керівництва. Тому доля миру все ще в руках президента Росії Володимира Путіна.

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