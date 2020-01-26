У Росії заявили, що між їхнім лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським встановлений "ефективний робочий контакт"

Таку заяву зробив путінський прес-секретар Дмитро Пєсков в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на одному з російських телеканалів в суботу, 25 січня, пише Рoliteka.net.

"Між двома президентами, власне, вже встановлений робочий контакт, дуже ефективний, як показали останні події", – каже помічник.

"Сам по собі контакт не є чимось незвичайним, нічим сенсаційним, це такий робітник, скрупульозний робочий процес", – уточнив Пісків.

Крім того Дмитро Пєсков додав, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського "вентилювалася", але в рамках багатостороннього заходи "окрему зустріч, просто фізично, на жаль, організувати неможливо".

Раніше ми розповідали про те, що у Володимира Путіна висунули Володимиру Зеленському зухвалий ультиматум з Донбасу.

Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірому кардиналу Кремля Сурков Олексій Чеснаков. Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованому на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами у своєму Facebook.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".