Президент Украины Владимир Зеленский должен присмотреться к своему окружению особенно к людям, которые пишут ему тексты

Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

Как сообщает Politeka.net, украинский блогер, писатель, публицист и народный депутат Украины Максим Бужанский прокомментировал для Politeka on-line выступление президента Украины Владимира Зеленского в Польше (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я считаю, что президента очень жестоко и жестко подставили, вручив ему подобный текст. Президент Украины должен провести серьезную беседу в своем офисе насчет этого текста. Кроме того, обвинить государство, которое понесло наибольшие потери в этой войне, я говорю о СССР с потерями в 30 миллионов в рядах советской армии. Так вот - это настоящий цинизм", - прокомментировал Бужанский.

Кроме того, он отметил, что такие заявления президента Украины отразились на отношении избирателей к Зеленскому и его команде.

"Избиратель почувствовал себя оскорбленным, униженным, возмущенным. Ведь это просто плевок им в лицо", - считает нардеп.

"Когда произносится безликая фраза "украинский фронт", но не уточняется украинский фронт чего именно. То это значит, что та жертва, которую отдали наши предки, совсем ничего не стоит. Это никакой не украинский фронт - это бойцы украинского фронта Красной армии. Все это знают и никто не стесняется. Даже президент Израиля на днях благодарил бойцов Красной армии за освобождение от нацистов", - напомнил Бужанский.

Он также добавил, что за такие заявления необходимо принести извинения, ведь это никто не забудет и вряд ли простит.

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