Екс-начальник Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив оскаржити указ президента Володимира Зеленського про звільнення у Верховному Суді України

Як передає Politeka.net, про це Труба заявив у своєму Телеграм-каналі. Колишній голова ДБР хоче домогтися визнання протиправним указу Зеленського про дострокове припинення повноважень.

Труба заявив, що зняття його з посади було політичним рішенням. Тепер же він хоче, щоб його звільнення отримало правову оцінку.



"В даний час ДБР стало вершиною моєї професійної кар'єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора повинно отримати, крім політичної, правову оцінку", - повідомив Труба.

Раніше ми писали, Трубу звинувачують у неправомірному використанні бюджетних грошей. Про це йдеться в розслідуванні ЗМІ. З'явилася інформація про "круту" вечірку, яку влаштував екс-голова ДБР з підлеглими після "зливу" прослушки.

Так, розслідувачі з'ясували, що закрита вечірка керівництва ДБР відбулася 29 листопада в італійському ресторані "Веро Веро". Журналісти помітили під'їхавшого на захід самого Трубу, а також його заступника Ольгу Варченко. Примітно, що, побачивши корреспондентів, на місце викликали поліцію. А після того, як журналісти звернулися до прес-служби ДБР за роз'ясненнями, то керівництво Бюро вирішили вивозити з вечірки потайки, вкриваючи під парасольками (при ясній погоді).

Ситуація зібрала чимало відгуків у мережі. Українці бурхливо відреагували на "прогнилу систему".

"Вважаю, що люстрація потрібна в більшій мірі, ніж раніше. Люстрація у всіх гілках влади особливо. І провести її треба так, щоб потім ні про що не шкодувати", - писали в коментарях під цим розслідуванням.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Трубу 27 грудня 2019 року. Труба очолював Бюро з 2017 року. До цього працював головою департаменту ТОВ "Юридична компанія "Сектор права", а перед цим начальником слідчого управління при Генпрокуратурі України.

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