Законопроект министра культуры Владимира Бородянского о работе медиа может обернуться крахом всей власти

Как сообщает Politeka, такое мнение в эфире Politeka On-line высказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Ни один закон не причинил нам такого урона или ущерба, как господин Бородянский. Ничего общего с регулированием медиа, закон о дезинформации не имеет. Этот закон - попытка создания регулирующих правовых институтов. Набросить ошейник, посадить на цепь абсолютно все медиа и иметь механизм не правового, вне судебного, оценочного влияния на медиа», - отметил он.

Нардеп утверждает, что благодаря этому законопроекту, оказывать давление на СМИ станет проще. А это даже хуже, чем преступление.

«Это значит, что когда вы, как медиа, не нарушаете закон, что признается судом, а по чьей-то оценке совершаете какие-то действия. Это является поводом для того, чтобы вас штрафовать, применять какие-то санкции, вплоть до уголовной ответственности. Это хуже, чем преступление. Это ошибка», - подчеркнул он.

Все ситуации о СМИ, утверждает Бужанский, давно прописаны в Конституции и уголовном кодексе.

«В XXI веке, в стране, где существует уголовный кодекс и Конституция, в которых прописаны абсолютно все ситуации. В том числе и клевета, сепаратизм. И вот таким примитивным образом надеть ошейник на СМИ - это закончится очень плохо. Это закончится позором, провалом. Вы прекрасно понимаете, что все СМИ у нас достаточно разрозненны. А вот в этом вопросе они объединяться и это будет удар, последствия которого власть не выдержит», - подчеркнул он.

При этом, отвечая на вопрос об отношении к документу со стороны фракции, Бужанский рассказал об особенностях появления законопроекта в стенах парламента. К примеру – его внести во внесессионую сессию.

«Так получилось, что этот закон был внесен во внесессионую неделю. И обсуждения его на фракции не было. Но у меня появился вопрос - а для чего предлагается этот законопроект. Думаю, когда станет вопрос об обсуждении, мои коллеги начнут именно с этого вопроса», - рассказал он.

Как сообщалось ранее, Бужанский прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Польше.

"Я считаю, что президента очень жестоко и жестко подставили, вручив ему подобный текст. Президент Украины должен провести серьезную беседу в своем офисе насчет этого текста. Кроме того, обвинить государство, которое понесло наибольшие потери в этой войне, я говорю о СССР с потерями в 30 миллионов в рядах советской армии. Так вот - это настоящий цинизм", - прокомментировал Бужанский.

Напомним, штрафы от тысячи долларов: скандальный закон Бородянского пытаются протянуть в Раду, свобода слова отменяется

Как сообщала Politeka, украинцам раскрыли правду о законе Бородянского, Зеленский будет в бешенстве: «Заставит...»

Также Politeka писала, что Романенко назвал главного виновника пожара в Минкульте: "Небеса уже не могут смотреть на его..."