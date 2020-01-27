Пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в Киеве это знак министру Бородянскому, что он встал на антисоциальный путь

Как передает Politeka.net, об этом на своей страничке в Facebook написал украинский журналист и политический обозреватель Юрий Романенко.



По его словам, это знак для министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.



"Горит Минкульт. Это знак министру Бородянскому, что он встал на антисоциальный путь и потому проклят. Небеса уже не могут равнодушно смотреть на его вредительскую деятельность и законопроекты. Вообще, это хороший повод закрыть это Министерство, которое не имеет никакого смысла и просто высасывает деньги из бюджета на бестолковую и вредную деятельность", - написал он.

Напомним, утром 27 января в Киеве загорелось трехэтажное здание Министерства культуры. Пожар возник в подвальном помещении архива. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 220 человек.

По словам очевидцев, на третьем этаже здания были заблокированы сотрудники. В пресс-службе ГСЧС отметили, что спасли двух человек с третьего этажа, используя автолестницу.

При этом в соцсетях уже обсуждают, что пожары в архивах госуреждений - популярный способ замести следы и уничтожить документы.

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