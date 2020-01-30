Президент Украины Владимир Зеленский подобрал неправильные слова во время выступления в Польше

Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

Президент Украины также заявил, что именно украинцы в составе Красной Армии освободили узников концлагеря Освенцима зимой в 1945 года.

Как сообщает Politeka.net, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж прокомментировал для Politeka on-line скандальное заявление Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

"Как стратегическое лицо государства он должен был занять позицию правды, оценивать все с точки зрения существующей информации. Ведь выжившие в Освенциме были освобождены благодаря и украинцам, и россиянам, и белорусам, и грузинам, и армянам. Поэтому стратегически, заявление должно быть другим: с оценкой ситуации этой трагедии. А также стоило отдать дань другим представителям армий-освобождения", - заявил Маломуж.

Кроме того, он добавил, что стоило сказать о гибели других народов во время операции по освобождению пленных Освенцима. Ведь там погибли не только украинцы, а и представители стран СНД.

"Вот такой подход был бы стратегически верным и правильным. А делать акценты только на нас совершенно неправильно. Нужно показывать картину, которая не разъединяет народы, а наоборот их соединяет", - считает экс-глава Службы внешней разведки Украины.

По его мнению, правильная позиция состоит в том, чтобы и во время встречи с Дудой, и Путиным, и представителями других стран говорить только правду истории.

"Только в этом случае Зеленского начнут уважать. И Трамп, и Путин, и Дуда, и другие мировые лидеры", - сказал генерал армии Николай Маломуж.

"Зеленскому необходимо было отдать дань всем жертвам и показать могущественную информационную риторику о жертвенности и участии других народов. Это позиция беспроигрышная для президента, ведь она правдивая. И главное, что ни один лидер и представитель другой национальности не мог бы сказать и слова против", - резюмировал эксперт.

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