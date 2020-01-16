В стенах Верховной Рады все чаще замечают, что нардепы восьмого созыва грешат, к слову, как и их предшественники, с которыми первые уверяли, что не имеют и никогда не будут иметь ничего общего, тягой к дорогостоящим и откровенным вещам. В частности, партийцы фракции «Слуга народа»

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию журналиста Анны Стешенко. Так автор отмечает, что «Слуги» ничем не отличаются от депутатов прошлых созывов, которые носили в Раду дорогие бренды и приводит конкретный пример с иллюстрациями:

«…Не нужно рассказывать, что вы ближе к народу, если в парламент, например, как нардеп «Слуги народа» Оксана Дмитриева пришла с сумкой Dior, изначальная стоимость которой в таком размере $5.100». Стешенко также отметила, что fashion блогеры часто называют Miss Dior «иконой», хоть та и выпущена она в сезон 2013/2014:

«Сегодня такую Dior можно заказать за $2.900», - добавляет автор поста. И отмечает также, что, по ее мнению, Дмитриева отличается и, своего рода, отсутствием следования правилам хорошего тона, точнее – намекает на явное «провинциальное» желание депутата, как и многих других ее коллег, в отсутсвии следованию «европейскому» образу мышления политиков и их публичному имиджу. Украинским депутатам к сдержанности и действительно вкусу по подбору гардероба к случаю, как в Европе – еще далеко, уверена автор:

«…Дмитриева - по образованию врач, действительный член Общественного союза «Стоматологи Украины». Явно может себе позволить такую сумочку, хоть и зарплата нардепа без «депутатских» сегодня в среднем 40 тыс.грн. Но вопрос в другом: зачем? Европейские политики (а ведь так себя изначально позиционировали «Слуги») носят ноу-нейм, избегая узнаваемых брендов. Ведь для политика это как минимум моветон».

Фото Yan Dobronosov

Пользователи в сети активно комментируют фото и пост журналиста, в частности их возмутила не только дорогая сумка депутата, но еще и ее «откровенный» наряд - прозрачная розововатая блузка и, вероятно, черный боди на брительках под ней:

«А чего она голая почти в Раду пришла? Не на панель же, а в законодательный орган!)))»

«Провинциалка дорвалась до роскоши»

«Прозрачная Блузка в горох - вот что моветон. Угомонитесь уже с этими сумками»

«Исправно «служат»)»

Были и такие, которые манеру одеваться нардепа безвкусной не сочли:

«Красота должна быть во всем»

«Сумка кстати красивая. Стильно и ничего лишнего. Вопрос стоит ли она таких денег»

Ранее сообщалось о том, что депутатам ВР не чужда любовь к роскоши. И особенно сильна тяга к прекрасному у представительниц слабого пола, что заметила парламентский корреспондент - уже ранее упоминаемая Анна Стешенко.

Так, например, депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева любит одеваться нестандартно, делится наблюдениями автор. В декабре прошлого года она пришла в парламент в ботильонах Eri от Alexander Wang.

И примеров таких "жаждущих роскоши" дам-депутатов в Раде много. Так 14 января сразу две модницы из «Слуги народа» попались на любви к дорогим сумочкам.

Так Роксолана Пидласа, которая при Петре Порошенко была советником вице-премьера, пришла с культовой сумочкой Dolce & Gabbana, Sicily. В Киеве такая красота стоит 1375 евро или чуть меньше 40 тысяч гривен. Сумка, отмечает Стешенко, довльно узнаваемая, и, возможно, поэтому депута пыталась спрятать логотип подальше от вездесущих фотографов.

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