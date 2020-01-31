Роман Завгородний, который явлется помощником херсонского нардепа от фракции “Слуга Народа” Павла Павлыша, подал необычную декларацию

Примечателен документ тем, что консультант народного депутата, как говорится вместо денег и квартир, записал кота, пишет Рoliteka.net.

Оказывется, Завгородний владеет породистым животным, а именно: шотландским вислоухим или скоттиш-фолдом по кличке Котовски.

Любимиц появился у помощника нардепа от "Слуги народа" в декабре прошлого года и обошелся ему в три тысячи гривен.

Всего за 2019 год мужчина заработал 209 346 грн, доход его жены составил 57 908 грн. В собственности жены - квартира в 64 кв.м и авто Daewoo Lanos 2003 г.в.

Также Завгородний задекларировал пиалу и картину робота художника та перформера Волязловского Станислава.

Пост в сети собрал немного лайков и один комментарий:

"Это где ж это Завгородний работал официально в 2019 году? :)".

Напомним, нардеп от партии "Слуга народа", Александр Качура, рассказал о слабом месте президента Украины Владимира Зеленского.

Так, по его словам, главным недостатком президента является его "чрезмерная доверчивость" к людям.

Он объяснил, что Зеленский по своей природе слишком доверчив, но в политике существует более токсичная среда, поэтому нельзя таким быть.

Ранее мы писали, что нардепы от фракции "Слуга народа" теперь начали торговаться за каждый отдельный законопроект, поскольку у них проснулся «аппетит».

На Telegram-канал «Легитимный» появилось сообщение, что "Слуг народа" теперь мало устраивает просто 5.000$ в «конвертах», теперь они начинают даже торговаться за каждый отдельный «важный» и критический законопроект.

Также удалось выяснить, что в качестве торга «слуги народа» просят должности для своих или «бонусные» сверху.

Напомним также, что нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Любота прямо во время голосования развлекался с приложением, меняющим внешность.

Во время этого занятия его поймал объектив камеры.

На видео можно заметить, что Любота интересуется, как будет выглядеть с другой прической, в старости и с бородой.

Во время своих развлечений депутат успевал еще и голосовать.

Напомним, «Слуга народа» стал вице-президентом ПАСЕ, россияне готовятся к бегству: «Мы не потерпим»

Как сообщала Politeka, слуга народа засветила лишнее в прозрачной блузке, скандальные кадры облетели сеть: «по-богатому»

Также Politeka писала, что слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива: "безобразие" попало на камеру