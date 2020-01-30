Андрей Пальчевский резко раскритиковал работу украинского правительства

Как передает Politeka.net, заявление по этому поводу он сделал в эфире телеканала 112 Украина. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Мы ждали, что за это время, уже год скоро будет, президент Зеленский у власти, будет четко показано новым правительством, куда мы идем, кто будет наказан. Вопросы же те же, кто виноват, и что делать. Так не т ответа ни на тот, ни на другой. И попытки сейчас там сменить Гончарука… мы не знаем на самом деле, как происходит. Понимаете, это может быть элементом политического давления, не более того», - отметил он.

Пальчевский добавил, что в Украине много кто хотел бы поставить своего человека на место премьера.

«Вы думаете, мало кланов, которым принадлежат, кстати, журналисты некоторые? Вы думаете мало кланов, которые хотели бы поставить своего? Конечно, у каждого есть свой кандидат», - заявил телеведущий.

Пальчевский отметил, что когда люди голосовали за Зеленского ожидали совсем другого.

«А ведь мы же, когда выбирали Зеленского, думали, что будет сейчас меритократический подход. А именно: будут взвешивать людей по их талантам, по их делам, страданиям, через которые они прошли, чтобы эти дела подтвердить. А не ставить нам каких-то людей вроде Милованова, я не хочу никого обижать, или там Малюська, или еще кого-то. Какую-то странную группу молодых людей. Сказали: «Верьте им, они вас поведут в светлое будущее. Это ж с какого черта, я должен им верить, извините», - заявил он.

Пальчевский посоветовал власти взять в правительство представителей и других политических сил.

«Не можете сами – вступите в коалицию с теми людьми… Поделитесь властью. Так, ник то ж не хочет делиться властью. Понимаете, в чем большая проблема? Выберите в конце концов правительство национального доверия, дайте разных министров», - отметил он.

Напомним, Гончарук потянул рейтинг Зеленского на дно: Пальчевский раскрыл главную ошибку президента.

Как сообщала Politeka, Зеленский поставил точку в вопросе отставки Гончарука: "Он освободит кресло, когда...".

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.