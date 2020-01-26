Празднование было достаточно скромным и без пафоса

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отметил свой День рождения в неожиданном месте

Так, стало известно, что президент Украины устроил праздник прямо на рабочем месте в Офисе президента. Торжество в полном составе посетил Кабмин и помощники Зеленского. Кроме того, празднование посетил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сделал первый тост.

Об этом сообщил источник издания Украинская правда.

По словам инсайдера, празднование длилось недолго, примерно 30-40 минут. На праздничном столе стояли шампанское и сухие вина.

От Офиса президента его поздравили: первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, а также глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов.

На празднике успели побывать и премьер Украины Алексей Гончарук с полным составом Кабмина. Спикер парламента Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко также побывали на Дне рождения президента.

Собеседник издания пошутил, что первое слово дали Дмитрию Разумкову, ведь Украина - парламентско-президентская страна.

Также ранее сообщалось, что 25 января Владимир Зеленский отметил День рождения.

Это стал его первым Днем рождения в президентском кресле, Зеленский также стал самым молодым президентом за существование независимой Украины. За этот год он сделал головокружительный рывок: от человека в чью кандидатуру всерьез не верили до центральной фигуры в политики Украины.

Также стало известно, что первым из президентов его поздравил глава Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил надежду на углубление дружбы между Украиной и Беларусью, а также захотел помочь Украине в процветании.

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