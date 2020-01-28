Зеленский и Гончарук больше не "друзья"

Пользователи Facebook обсуждают неожиданное решение Владимира Зеленского, который на своей странице удалил все метки с премьером Алексеем Гончаруком

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал "Темный рыцарь"

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают, почему Президент Украины Владимир Зеленский удалил из друзей премьер-министра Алексея Гончарука в социальной сети Facebook, говорится в сообщении телеграм-канала.

Так, со страницы премьера почему-то исчезли все совместные отметки с президентом. Якобы это могло произойти после публикации скандальных "пленок Гончарука", где премьер позволил себе критику главы государство. Обычно метки совместные метки пропадают, если пользователь удаляет другого из списка друзей.

На странице Гончарука в соцсети среди друзей не нашлось никого с фамилией "Зеленский".

Пользователи Сети такой поступок президента Зеленского расценивают как месть и уже подшучивают над этим. Так бывший политик Захар Терещенко заметил. "Очень дерзкое и смелое решение со стороны Владимира, осталось только убрать лайки с его постов в "Фейсбуке" и отписаться от премьера в "Инстаграм", - пошутил он.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что у премьер-министра Украины Алексея Гончарука еще есть запал и он нужен нашей стране. "Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью", - сказал президент.

Ранее украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что президент Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

" А наш народ - надо было выполнить несколько обещаний. Посадки? Нет. Экономика? Ведь только благодаря пирамиде ОВГЗ... Владимир Зеленский усугубил ситуацию, оставив Гончарука на месте", - объяснил телеведущий свою точку зрения", - сказал он.

Напомним, ведущий громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, известный телеведущий дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину