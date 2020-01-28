Пользователи Facebook обсуждают неожиданное решение Владимира Зеленского, который на своей странице удалил все метки с премьером Алексеем Гончаруком
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал "Темный рыцарь"
Пользователи социальной сети Facebook обсуждают, почему Президент Украины Владимир Зеленский удалил из друзей премьер-министра Алексея Гончарука в социальной сети Facebook, говорится в сообщении телеграм-канала.
Так, со страницы премьера почему-то исчезли все совместные отметки с президентом. Якобы это могло произойти после публикации скандальных "пленок Гончарука", где премьер позволил себе критику главы государство. Обычно метки совместные метки пропадают, если пользователь удаляет другого из списка друзей.
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На странице Гончарука в соцсети среди друзей не нашлось никого с фамилией "Зеленский".
Пользователи Сети такой поступок президента Зеленского расценивают как месть и уже подшучивают над этим. Так бывший политик Захар Терещенко заметил. "Очень дерзкое и смелое решение со стороны Владимира, осталось только убрать лайки с его постов в "Фейсбуке" и отписаться от премьера в "Инстаграм", - пошутил он.
Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что у премьер-министра Украины Алексея Гончарука еще есть запал и он нужен нашей стране. "Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью", - сказал президент.
Ранее украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что президент Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
" А наш народ - надо было выполнить несколько обещаний. Посадки? Нет. Экономика? Ведь только благодаря пирамиде ОВГЗ... Владимир Зеленский усугубил ситуацию, оставив Гончарука на месте", - объяснил телеведущий свою точку зрения", - сказал он.
Напомним, ведущий громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.
Как сообщала Politeka, известный телеведущий дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.
Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину