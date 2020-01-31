Украина теряет сотни миллионов из-за хитрых схем на столичной таможне

Об этом народный депутат Андрей Холодов написал в своем Facebook.

По его словам, бюджет не досчитывается около 600 млн гривен ежегодно из-за оформления цветов на киевской таможне.

По его словам, к нему начали обращаться неравнодушные украинцы, которые ежедневно видят, как люди на таможне обворовывают Украину.

Андрей Холодов также адресовал свое обращение к главе таможне Максиму Нефедову и призвал разобраться в ситуацию, пока он еще занимает свою должность.

"Если вы не знаете об этих схемах – вот вам информация, разбирайтесь. Если знаете – то почему ничего не делаете? Если у вас нет для борьбы с этими схемами достаточно хороших специалистов – привозите их ко мне, я расскажу, как можно быстро и результативно эти схемы перекрыть. Если специалисты у вас есть и они все знают – значит они выставляют вас дураком. Но за это нужно отправлять их в тюрьму", - написал нардеп.

Андрей Холодов также процитировал обращение своего подписчика, который раскрыл нюансы одной из схем, из-за чего бюджет теряет по 600 млн гривен.

"600 миллионов - это много или мало? 600 миллионов гривен в этом году заложено в бюджете на покупку автобусов для опорных школ по всей стране. 600 миллионов в прошлом году было выделено на ремонт всех спортивных сооружений по стране вместе взятых. Всего 200 миллионов выделено на достройку Охматдета. Кроме депутатского запроса и заявления в ГБР подготовлю ещё и изменения в законодательство, чтобы устранить пробел в тарифном регулировании", - резюмировал украинский политик в своем обращении.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Холодов мощно разнес главу таможни Максима Нефедова. Нардеп несколько месяцев назад предоставил Нефедову информацию о его подчиненном, которого ловили на взятке. Время идет, но воз и ныне там.

"Я спросил его (Нефедова, - прим. ред.), может ли человек, которого дважды ловили на получении взяток и таможенных схемах с занижением стоимости импорта, сделать карьеру в Новой Таможне. Максим Нефьодов ответил мне, что, конечно же, нет.

Я назвал фамилию известного таможенного схемщика и несколько фактов из его творческой биографии, а затем попросил Максима разобраться. Чтобы проверить всю информацию действительно нужно время. Прошло 2 месяца. Юрий Васильевич Савчук продолжает занимать должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны", - возмущенно заявил Андрей Холодов.

Напомним, депутат Холодов назвал главную проблему с продажей земли.

Как сообщала Politeka, Холодов разнес главу таможни Нефедова, важное заявление.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов назвал пять проблем с электронными акцизными марками.