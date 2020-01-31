Госсекретарь США Майк Помпео 30 января прибыл с двухдневным визитом в Киев, а вот дождется ли украинская столица американского президента Дональда Трампа – тот еще вопрос

Об этом в эфире Politeka-online порассуждал известный политолог Владимир Фесенко. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, визит третьего в американской политической иерархии лица – очень важен для Украины, важно то, что к нам регулярно приезжают такие высокопоставленные американские руководители.

Вместе с тем гость студии указывает на один весьма нелицеприятный факт:

«Очень плохо, что к нам не приезжает президент США. И очень правильно, что Зеленский, когда встречался с Дональдом Трампом в сентябре, пригласил его в Украину, сказав, что пауза уже как-то затянулась», – подчеркнул Фесенко.

Он напомнил, что предшественник Трампа Барак Обама, несмотря на свою продвинутость и либеральность, за два срока так ни разу и не прилетел в Украину, проигнорировав ее, хотя и Билл Клинтон, и Джордж Буш-младший, которые занимали президентский пост до него, побывали в нашей стране с официальным визитом.

«А вот Обама не приехал. Точно так же, как ни оказал никакой помощи нашей стране в начальный период российской агрессии. И вот на него мы должны обижаться», – отметил политолог.

Фесенко рекомендует Зеленскому в следующий раз сыграть эмоционально на противопоставлении бывшего и нынешнего президентов США, намекнув, что «вот Барак не бывал в Украине, поэтому мы очень ждем господина Трампа к нам в гости, встретим его по высшему разряду» и так далее.

Что же касается ожиданий от визита Помпео, то Фесенко надеется, что в результате последуют заявление о поддержке Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, а также, возможно, некие неформальные договоренности о развитии сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.

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