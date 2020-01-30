Появились детали предстоящей встречи президента Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео

Правая рука Дональда Трампа прибудет с визитом в Украину в четверг, 30 января. Накануне он рассказал, какие вопросы будут обсуждаться во время встречи с Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - заявил Помпео.

При этом он отметил, что его визит в Украину должен был состояться в начале января, однако тогда его пришлось перенести из-за обострения на Ближнем Востоке.

Помпео также с казал про "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".

Напомним, ранее стали известны детали телефонных переговоров Владимира Зеленского и главы Госдепа США Майка Помпео.

В частности, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и недавняя атака исламистов на американское дипведомство в столице Ирака.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы Соединенных Штатов и коалиции преждевременно покинут страну", – проинформировала пресс-служба Госдепа.

Также Зеленский выразил благодарность Майку Помпео за поддержку США в вопросе восстановления мира на Донбассе и возвращении оккупированного Россией Крыма.

Напомним, Зеленский и Трамп провели секретные переговоры: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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