Что могут обсудить Путин и Зеленский в Израиле?

Если президент Украины Владимир Зеленский и встретится со своим российским коллегой, то это будет встреча "на ногах"

Такое мнение Главреду высказал украинский политолог Владимир Фесенко.

По его словам, встреча с Владимиром Путиным возможна, но продлится всего несколько минут (15-30 минут) и добавил, что есть ряд вопросов, которые им необходимо обсудить.

Политолог считает, что президенту Украины стоить надавить на Путина, чтобы он приструнил сепаратистов и надавил на российских военных.

"Очевидны большие проблемы с выполнением парижских договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "нормандской четверки". Часть их выполнена, например, проведен обмен пленными. Но остается огромная проблема – с выполнением договоренностей о прекращении огня. Ситуация на фронте даже ухудшается, есть и погибшие, и раненые.", - отметил он.

По его словам, не стоит опасаться каких-либо тайных договоренностей.

"Если встреча состоится, и, если ее не будет, поле для домыслов конспирологов будет всегда. Так же было в истории с Оманом, а до того и Порошенко в подобных вещах подозревали. Конспирологические подозрения неизбежны.", - констатировал он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что Зеленскому нужно встречаться с Путиным, но публично и официально, дабы решить насущные проблемы и не давать поводов для каких-либо подозрений.

"Потому что, даже если о чем-то договариваться тайно, выполнять эти договоренности так или иначе придется в публичной плоскости. Публичные договоренности легче реализовать. А, если о чем-то договориться не публично, то реализовать это у нас в публичной плоскости будет невозможно – это не будет воспринято ни украинскими депутатами, ни обществом", - отметил эксперт.