На сегодняшний день коррупция в Украине является достаточно серьезной проблемой, которая разъедает страну изнутри

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я должен сказать, что наши чиновники часто становятся фигурантами коррупционных скандалов. Было ощущение, что чиновнику, какую зарплату не дай, рука все равно будет тянуться. Это беда нашей страны – коррупция. Это ментальная проблема, которая разъедает страну изнутри. Может быть хороший президент, генпрокурор, спикер и другие. А средина – прогнившая. Человек, который не хочет работать по-новому", - отметил он.

В то же время Бондаренко уточнил, что среднестатистический украинец пока не почувствовал существенных изменений после обновления власти.

"Я отношусь к тем мэрам, которые привыкли говорить, что думают. Этим я и отличался от других политиков. Я выступал и говорил о том, что думаю про политику Порошенко. В Черкассах ситуация сложилась, не красят страну. Были обнаружены подкупы избирателей, и прочие моменты. К сожалению, система государственной власти, КАК была, так и осталась действовать. Нужны кардинальные реформы. Но не те, что были – назначить брата, свата, кума. А профессионалов. Можно сказать, что простой украинец, который живет в таком областном центре, как Черкассы, или селе, особых изменений со стороны власти не почувствовал", - уточнил он.

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