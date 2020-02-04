Президент Украины Владимир Зеленский собирается предпринять шаги, чтобы в случае чего наказать свою команду

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал политолог Валентин Гладких для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Президент Украины Владимир Зеленский обещал ряд громких отставок в своей команде, если он поймет, что у них ничего не получается. Эксперт считает, что это правильное решение со стороны президента Украины. А также он предположил, что начнется массовая чистка в апреле, когда депутаты покажут свои декларации.

Кроме того, Валентин Гладких привел в пример депутатов прошлого созыва, отметив, что после того, как были обнародованы их декларации украинцы перестали им верить.

"Ту Раду поховали корупционные скандалы и депутатские декларации. Когда люди увидели, что наши активисты, борцы за национальную идею, оказывается долларовые мультимиллионеры, то это резко изменило их отношение к тем депутатам. Потом было трудно объяснить, как они получили эти деньги. Выдумывали разные истории: подружка диджейка купила квартиру или бред, что бабушка передала особняк, а друзья подарили Mercedes, или сестра успешный бизнесмен", - отметил политолог.

По его словам, если в апреле украинцы увидят резкий рост доходов депутатов, то это будет "первый гвоздь в крышку гроба", который даст Зеленскому причину увольнять "слуг народа".

"Если мы увидем, что монобольшинство "Слуг народа" потеряет монобольшинство, то это будет основанием для проведения новых выборов. Это будет называться "ревизией волеизъявление украинского народа", ведь именно украинцы голосовали за эту партию. Вот если пришел в Раду, то покажи, что пришел без зеленого бренда. Но на сегодняшний день все нардепы "Слуги народа", есть людьми, которые пришли в Раду благодаря Зеленскому", - резюмировал политолог.

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