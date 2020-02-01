Президент Владимир Зеленский договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о новой встрече, которая пройдет через несколько месяцев

Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак, передает Telegram-канал Pavlovsky News.

«Через 3 месяца будет встреча. В Берлине, я надеюсь, что да. Я надеюсь, мы сделаем так, чтобы Украина пришла на эту встречу с новым пакетом договорённостей, надеюсь мы сделаем следующие шаги, чтобы выборы местные прошли по украинскому законодательству по всей территории Украины в конце октября», - отметил он.

Ермак также уточнил, что после разговора 31 декбаря, стороны работают над двумя обменами, который может пройти в ближайшее время.

«Есть вопросы по которым нет договорённости и я думаю, что через несколько недель будет встреча советников Нормандского формата», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский обогнал Владимира Путина в рейтинге популярности в России. Об этом в своем Facebook написал публицист и российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По его словам, успех Зеленского объясняется тем, что простые россияне устали от "вечного президента" Путина.

"Поздравлял российский народ Путин, а все россияне обсуждают обращение Зеленского, который в эти дни стал самым популярным политиком ... России! Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод - наш вечный президент надоел", - раскрыл нюансы успеха российский оппозиционер.

Гудков уверен, что будущего у эпохи "путинизма" нет, поскольку россияне в соцсетях терпеть не могут Владимира Путина.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе