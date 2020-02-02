Рейтинг президента Владимира Зеленского на текущий момент составляет не больше 15%

Объективные замеры рейтингов политиков на текущий момент в стране нет. Социологические компании и так в Украине страдали из-за продажности и необъективности, а сегодня их фактически нет, сообщил политолог и директор Института трансформации будущего Олег Соскин, передает "Антикор".

Эксперт уверен, что рейтинг Зеленского не выше 15%. Все остальные цифры - это манипуляции.

«Кроме того, Зеленскому помогает удерживаться тотальный захват всех ветвей власти. Он контролирует СБУ, Офис прокурора, судейский корпус, Раду и все другие структуры.

Плюс – идет травля свободы слова и уничтожение всех независимых ресурсов.

СМИ боятся пикнуть что-либо против Зеленского, дабы не начались репрессии против них под видом борьбы с коррупцией», — заявил Соскин.

Специалист добавил, что Зеленскому играет на руку экономическая стабильность, а именно - укрепление гривны. Также война серьезно сдерживает украинцев от протестов.

Ранее мы сообщали, что Андрей Пальчевский призвал объяснить Зеленскому, что президент не может касаться экономических вопросов.

"Посоветуйте президенту, скажите президенту! Как опытный человек я могу сказать, но конечно не услышат. Услышат недоброжелатели, которые ему напоют в ухо. Но знаете я этого не боюсь. Так вот я хочу сказать, я не понимаю каким образом политик, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что президент страны Украина не должен касаться экономических вопросов, так плотно, как это делали все остальные", - убежден Пальческий.

Он добавил, что из-за инстинкта самосохранения он не станет влезать в эти дела. Ведь там пренебрежение конституционными принципами, среди которых есть и статья о «державності української мови».

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи

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