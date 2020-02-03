Президент Украины Владимир Зеленский вел себя очень протеворечиво в Израиле, что привело к нескольким грубым ошибкам с его стороны

Такое мнение озвучил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс для журналистов издания Апостроф. Также он уличил президента Украины Владимира Зеленского в некомпетентности в контексте "Всемирного форума памяти Холокоста", который проходил в Израиле.

По его мнению, поведение Зеленского было очень противоречивым: сначала он сказал, что не поедет на форум, если ему не дадут выступить; потом, когда ему отказали, он все равно поехал.

"На самом деле, это дипломатическая некомпетентность. По дипломатическим каналам очень легко выяснить, можно будет выступить или нет. Для этого не надо объявлять на весь мир, что он хочет выступить", - отметил Иосиф Зисельс.

Он также указал, что Зеленский не смог скрыть собственных эмоций, а это всегда ошибка, ведь политик должен делать все возможное, чтобы никто не догадался, что у него на душе. А Зеленский все-таки на весь мир огласил свои требования по поводу поездки в Израиль.

Также советский диссидент указал на скрытый смысл отказа украинской делегации от участия в форуме.

По его словам, Зеленский не пошел на форум ведь, скорее всего, ему отказали во встрече с Путиным на которую он надеялся. Но здесь также была ошибка Зеленского, ведь несколько политиков все же смогли пообщаться с президентом РФ на форуме. Эта возможность могла предоставиться и главе Украины.

"Путин сократил свой визит в Израиль до одного дня, потому что сейчас в России конституционные пертурбации. Но на форуме он поговорил с несколькими присутствующими там государственными деятелями. Если бы Зеленский все-таки пошел туда, то также мог бы в кулуарах поговорить с Путиным", - уверен эксперт.

Также он отметил, что Зеленскому не стоит показывать, что он желает встретиться с Путиным, ведь глава РФ все время его ловит на этот крючок.

"Пожалуйста, встречайся, но не говори об этом открыто, потому что Путин сразу ставит условия. Россия же ловит нас на любой слабости", - резюмировал Иосиф Зисельс.



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