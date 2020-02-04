Сам эксперт в это не верит

Для внеочередных выборов в Верховную Раду нет никаких оснований



Таким мнением в интервью Politeka online поделился политолог Валентин Гладких. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам внеочередных выборов осенью 2020 года ожидать не стоит.

"Я полностью исключаю такой сценарий. Для этого я не вижу никаких формальных оснований. Формальными основаниями может стать развал коалиции и неспособность на протяжении 30 дней создание новой. На сегодня у нас есть монобольшинство и если часть депутатов исключить, то зайдут новые (мажоритарщики - ред.)", - отметил он.

По словам эксперта, тот факт, что у монобольшинства не будет хватать голосов, еще не значит, что оно развалилось.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для роспуска Верховной Рады в 2020 году нет оснований, поскольку украинский парламент имеет иммунитет на год и вполне справляется со своими задачами.



Также стоить отметить, что помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Донбассе должны состояться уже в октябре 2020 года.

«Надеюсь, что мы сделаем шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам прошли по всей территории Украины (и на Донбассе – ред.)», – отметил Ермак.

Напомним, Разумков не выдержал и сдал реальные зарплаты слуг народа.

Как писала Politeka, неожиданный кадр из Рады ошарашил украинцев, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что Томенко объяснил, за что депутатам зарплата в 100 тысяч.