Все просто на самом деле

Социология, которая показала, что за партию «Слуга народа» на ближайших выборах готовы проголосовать 45,5% избирателей, вызывает серьезное недоверие

И причина этому – регулярные «зашквары» команды Зеленского, рассуждает на своей странице в Фейсбуке журналист Вячеслав Чечило, отмечая, что СМИ пишут и о заказной социологии и о заговоре «социологов» и тому подобное.

Однако, считает он, есть две вещи, в которых пока никто в стране не сомневается. Это то, что партия «Слуга народа» по-прежнему остается самой популярной, а также полное отсутствие альтернативы. И в этом нет никакого секрета.

«Во-первых, 40% – это не рейтинг «Слуги народа». Это она столько наберет от тех, кто придет на выборы. Т.е. реальный рейтинг процентов 20-25, что уже куда достовернее, правда? А, во-вторых, даже эти 25% это не рейтинг «Слуги народа». Это рейтинг сферической партии Зеленского в вакууме – личный рейтинг Зеленского», – подчеркнул Чечило.

При этом, отмечает журналист, если взять премьер-министра Алексея Гончарука, главу фракции «Слуга народа» в парламенте Давида Арахамии или «прочих специалистов по элитным собакам» и составить из них список партии с громким названием, например, «Партия прогресса и благоденствия», то они не наберут даже трех процентов.

«Зачем Зеленский тащит на себе всю эту сволочь – другой вопрос, к социологии отношения не имеющий», – подытожил автор.

Ранее мы писали, что статистику центра Разумкова по популярности партии «Слуга народа» кандидат политических наук Дмитрий Спивак называет унизительной для избирателя и фантастической для «слуг».

«Они могут хлопать в ладоши, они могут про нас говорить: «Та…, пипл схавал, какая разница?! 45% людей готовы поддержать вот эту бригаду неучей, вот это «пр****тутки в парламент», ковыряние, незнание законов, «полиграф так полиграф»», – рассказал он.

Напомним, помощник «Слуги народа» ошарашил выходкой со своим пушистым другом.

Как сообщала Politeka, «слуга народа» сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

Также Politeka писала, что «слуга народа» публично унизила легендарного украинца, гремит скандал.