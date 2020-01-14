Украинцев всколыхнуло известие об увеличении зарплаты народных избранников до 100 000 гривен и выше

Так, появились сообщения, что с 2020 года зарплата депутатов должна вырасти в несколько раз. В связи с этим вспыхнул скандал, учитывая недофинансирование многих отраслей в стране.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал данную информацию во вторник, 14 января, во время первого заседания Согласительного совета.

По его словам никакого увеличения зарплат народным депутатам до 100 или 150 тыс. грн не будет.

«Есть индексация зарплат нардепов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ (100 тыс. или 150 тыс.). Изменение составляет около 3 тыс. грн для депутата, и это связано с прожиточным минимумом», - подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, о космической зарплате депутатов сообщил в соцсети экс-вице-премьер Павел Розенко.

«По моей информации, с 1 января 2020 в 2,5 раза будет увеличена зарплата и народным депутатам Украины!!! Она будет превышать 100 000 гривен! Эпоха бедности закончена, друзья!!! Точно говорю вам!", - заявил Розенко.

Также мы писали, перед шумихой, которую поднял Розенко, громко оскандалились руководители Минкульта. Оказалось, что в то время, пока в Украине закрываются из-за недофинансирования библиотеки, глава Министерства культуры Владимир Бородянский выписывает себе и своим заместителям огромные премии. Их совокупный размер декабрьской заработной платы оказался свыше двух миллионов гривен.

В частности, 6 января Бородняский задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн. Это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

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