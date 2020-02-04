Раньше нужны были восемь лет, чтобы побороть болезнь

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо присмотреться к "слугам народа", ведь они явно подхватили депутаскую болезнь

Нардеп Евгений Брагар от партии "Слуга народа" прославился предложением пенсионерке ради оплаты коммунальных услуг продать собаку.

Как сообщает Politeka.net, его высказывания прокомментировал для Politeka on-line политолог Тарас Черновол (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Какого черта человек, который имеет ровно 0% знаний, опыта и понимания в том, как руководить страной или маленьким селом, решил, что он может руководить страной. Не стоит забывать, что у нас пармантско-президентская страна и депутат является исполнителем. Но он (Брагер прим. ред.) решил, что может руководить страной. Он повел себя, как последний мерзавец, ведь взял на себя ответственность к которой совершенно не готов. Это полная безответственность "слуг народа"", - отметил Черновол.

Эксперт также добавил, что 100% ответственность за такие скандалы лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, ведь, когда он шел к власти, то обещал отвечать за каждого члена его команды.

Кроме того, он рассказал, что сейчас "слуги народа" страдают депутатской болезнью, которую трудно побороть.

"Раньше не было оснований приходить и забирать за коммунальные долги жилье. Сейчас же есть достаточно оснований для этого. Ведь такое ощущение полной оторванности от людей существует среди депутатов. Брагар не единственный случай, многие дупутаты живут, будто в другой реальности", - считает эксперт.

Он также добавил, что это вот такая болезнь депутатов, которая уже давно существует в Верховной Раде.

"Нужно побыть депутатом два созыва, чтобы какие-то сдвиги в голове произошли. То есть нужны были восемь лет, чтобы вернуться в реальность. А сейчас депутаты потеряли это чувство реальности за три-четыре месяца и отправились в "небесные дали", как это сказал Разумков", - резюмировал Черновол.

Напомним, что Дмитрий Разумков призвал народных депутатов обдумывать свои слова.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми", - сказал Разумков.

Напомним, слуга народа сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

Как сообщала Politeka, помощник «Слуги народа» ошарашил выходкой со своим пушистым другом.

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