Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар оскандалился циничной репликой в адрес украинской пенсионерки

Все произошло в эфире программы «Голос народа» на «112 канале», передает Politeka.

В эфир дозвонилась пенсионерка из Кировоградской области, которая представилась как Любовь Павловна. Женщина пожаловалась, что при пенсии в две тысячи гривен ей приходится и так много платить за газ, а теперь еще и за его транспортировку. При этом даже субсидия не спасает.

За газ в этом месяце она заплатила 1953 гривны плюс 154 гривны за транспортировку. Женщина живет одна, мужа нет. Таким образом на жизнь ей не осталось ровным счетом ничего, даже ушла в минус.

«У нас даже не хватает пенсии. Что нам дальше делать?», – спрашивает она.

В свою очередь Брагар заявил, что нужно изучить материальное состояние пенсионерки, ведь он лично якобы встречал женщину, которая претендовала на субсидию, но у нее было несколько квартир. А затем выдал, что если у нее есть собака элитной породы, она «может ее продать и спокойно жить дальше».

Такое заявление потрясло других спикеров и ведущего, и сразу они даже не нашлись, что сказать.

В свою очередь комментаторы выражений не выбирали.

«Когда не знаешь что сказать, лучше молчи. Позорище», «Очень жаль, что этот «слуга народа» не спросил, есть ли у этой женщины почка..... Продала бы и жила бы спокойно дальше», «Цинизм и самоуверенность очень быстро сходят на нет когда за спиной нет никого, а перед, - лишь разъяренная толпа. Этот слуга нас*ет себе в штаны, когда внуки этой бабушки попросят его закурить в темном переулке!», «Возможно, у нее еще почки здоровые которые можно продать .... Это также неизвестно», «Вот молодцы!», – пишут люди под видео.

Ранее мы рассказывали, что ранее парламентарий Евгений Брагар, который является заместителем главы Комитета по свободе слова, высказался о конфликте вокруг маршрутчика, который во время поездки из Львова в Запорожье включил российский сериал, спровоцировав на себя атаку. По его мнению, водитель не нарушал закон Украины, поскольку «не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов во время перевозок в автобусе». Тем не менее, компания перевозчик позже заявила о том, что виновника инцидента могут уволить.

Напомним, Спивак предсказал "Слуге народа" незавидное будущее.

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