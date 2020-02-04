Уменьшение количества народных депутатов позитивно скажется на украинском бюджете

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лидер движения «Национальный корпус» Андрей Билецкий (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Думаю, тут нельзя говорить о росте качества работы Верховной Рады, потому что количественные показатели, их сменные, они ни к чему не могут привести. С другой стороны - фактически, население страны сократилось на, примерно, четвертую часть. Даже немного больше. И, соответственно, сократив парламент - мы уменьшим давление на бюджет. Качество все равно будет низким, но хотя бы давление», - отметил он.

Билецкий утверждает, что его движение выступало за сокращение количества народных избранников еще во времена экс-президента Петра Порошенко. Также как и прекращение действия «мажоритарки».

«Другое дело - к примеру, Национальный корпус имел и качал эту тему, очень долго. Еще во времена Порошенко. Он (корпус - ред.) всегда выступал за пропорциональную избирательную систему. Впрочем, как и уменьшение. Убирание мажоритарки, которая является абсолютно коррупционным явлением, это правильно», - уточнил он.

Как сообщалось ранее, 236 народных депутатов предварительно поддержали законопроет о сокращении избранников в Верховной Раде. Об этом стало известно сегодня, четвертого февраля.

Стоит отметить, что 40 депутатов оказались против данного проекта. Тем не менее ВР большинством голосов поддержала инициативу в первом чтении.

Если Закон Украины будет принят, то должны быть внесены изменения в 76 и 77 статьи Конституции. Таким образом, число депутатов сократится с 450 до 300 и кресла нардепов опустеют.

Отметим, в статье 76 должны прописать информацию о новом количестве избранников, а в 77 - должны указать, что ВР избирается по пропорциональной избирательной системе.

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