То, что происходит в Верховной Раде вокруг вопроса о принятии закона о рынке земли, иначе, как политическим цирком не назовешь

Такое мнение в эфире Politeka-online озвучил политолог Владимир Фесенко. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, в этой ситуации важно разделять две стороны: зрителя и тех, кто напрямую связан с рынком земли, то есть фермеров и потенциальных инвесторов.

Для первых главное – форма, и то, что сейчас происходит под куполом Верховной Рады, – шикарная телевизионная картинка с «кулачными боями и обезьяньими прыжками».

«Для телевидения лучше и не придумаешь: есть что показывать, есть что обсуждать, и это останется в видеоархивах истории», – пояснил гость студии.

Что же касается другой стороны, то для них главное – содержание и конкретные нормы, по которым им в дальнейшем придется работать.

«Я встречался с представителем одной крупной зарубежной инвестиционной компании, они следят внимательно за тем, что происходит, они знают позицию МВФ, а МВФ у нас – один из главных двигателей реформ, в том числе и земельной. Вот они говорят: для нас важно, чтобы реформа была принята. Нюансы – это уже дело второе. Мы приспособимся», – подчеркнул Фесенко.

Поэтому, предполагает он, драма земельной реформы будет как раз в этом, поскольку, похоже, президентская команда не хочет больше затягивать процесс. Вопрос только в том, удастся ли завершить его и хватит ли на финише необходимого числа голосов.

Ранее мы писали о том, что под домом президента Владимира Зеленского собрались митингующие против продажи украинской земли. Граждане требуют от президента провести референдум по этому вопросу.

Напомним, слуга народа и соратник Тимошенко устроили дикий замес в Раде.

Как сообщала Politeka, Тимошенко захватила место Разумкова в Раде, идут жесткие стычки.

Также Politeka писала, что разъяренные украинцы штурмуют Раду, срочно стянуты бойцы Нацгвардии.