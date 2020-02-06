Заседание Верховной Рады в четверг, 6 февраля, обещает быть самым горячим с начала года

Сегодня должны рассмотреть вопрос о запуске рынка земли в Украине. Депутаты от фракции ОПЗЖ и "Батькивщины" пытались заблокировать трибуну и президиум. Во время потасовки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вырвала микрофон из рук спикера Дмитрия Разумкова, поранив палец.

"Перша кров в Раді. Юлія Володимирівна вириваючи мікрофон порізала палець. Мікрофон зламано. Хто компенсує?", - кадрами в своем Телеграм-канале поделился нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Примечательно, что за сценой с Тимошенко наблюдал из сессионного зала депутат Юрий Корявченков ("Юзик"), как видно по кадрам.

Ранее мы сообщали, Разумков еще не объявлял рассмотрение скандального закона о земле, как за президиум уже началась борьба. Тимошенко попыталась сорвать заседание, но все же ситуацию удалось нормализовать и сессия продолжилась, когда за трибуну вышел замспикера Руслан Стефанчук.

Пока в Раде идут "кровавые бои", снаружи под стенами собираются сторонники и противники снятия моратория с продажи земли. В целом ситуация на улице пока спокойная, на месте работают правоохранители.

Ранее мы сообщали, в сети поделились видео, как Тимошенко приехала в Раду на элитном Mercedes-Benz S 500 (в кортеже также был внедорожник). Стоить отметить, что стоимость такого транспортного средства очень недешевая. Согласно информации с сайта автопродаж такой автомобиль обойдется в 35 000 долларов (850 190,25 гривен).

А вот в 2019 году Юлия Тимошенко подавая декларацию не указала, что пользуется вышеуказанными авто. Политик лишь указала Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска) и ГАЗ 14 "Чайка" (1983 года выпуска), которые записаны на ее мужа Александра Тимошенко.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Как сообщала Politeka, Тимошенко изменила внешность после скандала с Зеленским: "взялась за старое".

Также Politeka писала, что Зеленский набросился на Тимошенко и получил оплеуху.