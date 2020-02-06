Слуга народа-кварталовец Максим Ткаченко обматерил нардепа от «Батькивщины» Алексея Кучеренко из-за слов о «клоунах»

Ситуация в стенах Верховной Рады, где 6 февраля вынесен на голосование законопроект о рынке земли, остается напряженной. Между депутатами то и дело вспыхивают стычки и словесные конфликты. Так, перепалка развязалась и между Ткаченко с Кучеренко. Как сообщает Politeka, соответствующим видео поделился самы депутат от «Батькивщины» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Конфликт начался с того, что нардеп обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с требованием усмирить одного из своих коллег, который особенно активно лез в драку прямо с трибуны Рады. В частности, Кучеренко попросил «успокоить этого дебила бородатого».

Судя по всему, его слова не понравились депутату от «Слуги народа» Ткаченко, который подошел к коллеге и начал его перебивать. Кучеренко попытался объяснить, что обращался не к нему, однако нарвался на пожелание «отдохнуть».

«Ваше время вышло! Езжайте в санаторий, в "Трускавец", отдыхайте», - посоветовал ему Ткаченко.

В этот момент депутат не сдержался и высказал коллеге свое возмущение:

«Вы клоуны малолетние».

Эти слова окончательно вывели Ткаченко из себя и он перешел на нецензурные выражения.

«Сейчас за клоуна, бл*дь, п*зды получите, поняли?!», - возмутился депутат.

В ответ Кучеренко лишь заметил, что хотел бы на это посмотреть.

Добавим, что Максим Кучеренко - бывший продюсер и генеральный директор компании Квартал-концерт.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

До этого мы писали о том, что 6 февраля в Раде должны рассмотреть вопрос о запуске рынка земли в Украине. Депутаты от фракции ОПЗЖ и "Батькивщины" пытались заблокировать трибуну и президиум. Во время потасовки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вырвала микрофон из рук спикера Дмитрия Разумкова, поранив палец.

«Первая кровь в Раде. Юлия Владимировна вырывая микрофон порезала палец. Микрофон сломан. Кто компенсирует?», - кадрами в своем Телеграм-канале поделился нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Напомним, в Раде пролилась первая кровь, кадры облетели сеть: "Тимошенко на глазах у Юзика...".

Как сообщала Politeka, Тимошенко захватила место Разумкова в Раде, идут жесткие стычки.

Также Politeka писала, что разъяренные украинцы штурмуют Раду, срочно стянуты бойцы Нацгвардии.