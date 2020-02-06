В Верховной Раде из-за потасовки не исключают, что голосование затянется до утра

Сегодня, шестого февраля, в Верховной Раде проводится заседание, на котором запланировали рассмотреть закон о рынке земли, пишет Рoliteka.net.

Депутаты от фракции ОПЗЖ и "Батькивщины" пытались заблокировать трибуну и президиум, в результате чего произошел конфликт с нардепами от "Слуги народа". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", заняла место спикера Дмитрия Разумкова, таким образом решив сорвать заседание.

Все же заседание продолжилось, его ведет первый замглавы ВР Руслан Стефанчук.

Примечательно, что Разумков не объявлял начало рассмотрения закона об открытии рынка земли.

Сейчас рассматривают вопрос о постановлении об отмене закона о среднем образовании, которое Рада приняла 16 января во втором чтении.

Отметим, пока в Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект о рынке земли. Сторонники и противники снятия моратория собираются под стенами парламента и Офиса президента.

Ситуация на улице пока спокойная, на месте работают правоохранители.

Под зданием собрались тысячи человек.

Напомним, первое блокирование трибуны девятого созыва произошло в сентябре прошлого года. Это случилось во время выступления депутата от партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко.

Причиной перепалки стал законопроект «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры».

По словам Геращенко проект носил «абсурдное название и такое же содержание».

Ранее мы писали, что в Раде провалили изменения в Конституцию о расширении полномочий президента.

Стало известно, что «за» соответствующие изменения в Конституцию проголосовали всего 214 депутатов, что не является большинством голосов, точнее, необходимым минимум для принятия изменений.

Таким образом Зеленский не может назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности и увольнять их членов.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Также Politeka писала о том, что толпа окружила Офис Президента, Зеленский скрылся в селе: эксклюзивные кадры.