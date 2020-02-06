При покупке жилья или инвестициях в недвижимость, сперва нужно обратить внимание на стоимость объекта

Об этом в Politeka On-line рассказала директор компании «Интеграл-Буд» и лауреат прграммы «Человек года-2019» Анна Лаевская (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«По такому примеру работала печальноизвестная компания Войцеховского. Действительно, чудес на рынке не бывает. Если в этом районе города жилье продается по цене 18-20 тысяч гривен, а вы видите предложение за 12 тысяч - это уже четкий сигнал к тому, что застройщик либо демпингует (пытается привлечь покупателей в силу своей финансовой ненадежности), либо эта стройка глубоко проблемная с точки зрения разрешительной документации», - отметила она.

Лаевская также уточнила, что строительство самого объекта – это лишь полдела. Его еще нужно ввести в эксплуатацию и получить документы. И это важно, поскольку без этого покупатель получит не квартиру с газом, светом итд, а просто «коробку».

«На это тоже нужно обращать внимание. Поэтому, да, нужно анализировать средний уровень цен в интересующей вас локации, городе, и понимать, что если цена радикально отличается, она ниже на 20% и более - это признак того, что не стоит инвестировать в этот объект. Скорее всего, вы имеете дело с мошенниками или людьми, которые заведомо не собираются это достраивать, либо имеют проблемы юридического или технического характера», - подчеркнула она.

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