Верховной Раде не хватит голосов, чтобы сократить количество народных депутатов

Об этом в интервью Politeka Online рассказал украинский политик, председатель партии «Рідна країна» Николай Томенко (чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз).

По его словам, инициатива о сокращении количества народных депутатов до 300 носит более пиарный характер, поскольку эта идея была в президентской программе Владимира Зеленского.

"Большинство людей это поддерживает, но 300 депутатов не будет, поскольку характер обсуждения и голосования показывает, что если 236 голосует в предварительном одобрении, то 300 (голосов - ред.) никогда не будет. Если бы хотели изменить, то вносили только бы о 300 (количество нардепов - ред.). То есть, они завели туда пропорциональную систему, это однозначно неприемлемо для большого количества мажоритарщиков, в том числе и для "Слуги народа". Поэтому я не верю, что будет проголосовано", - отметил политик.

Николай Томенко также рассказал, что сам поддерживает идею о сокращении количества народных депутатов, принимая во внимание его собственный опыт в Парламенте.

Кроме этого, политик отметил, как, по его мнению, должен работать украинский Парламент и как нужно реализовывать парламентскую реформу.

"Я бы подходил более системно. Верховная Рада - постсовок. Друзья, братья, без высшего образования неподготовленные люди. Во-первых, я бы убрал абсурд о "народных депутатов"... Делать Парламент - 300 (депутатов), продумывать систему и прописывать что такое парламентское большинство и оппозиция. Делать институциональную модель, делать комитеты, где было бы равное количество людей. На самом деле, реформа Парламента нужна, и 300 - один из элементов реформы... Но еще раз хочу сказать, что этого не будет (сокращение количества - ред.), поскольку характер обсуждения показал, что это просто пропиарились и сокращение Парламента никому не выгодно", - резюмировал Томенко в эфире.

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