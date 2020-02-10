Депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал о программе президента и том, почему она не выполнена в парламенте.

Дубинский рассказал в интервью Politeka Online об отдельных группах депутатов в партии, а также об уходе из фракции и "Слуги народа". Депутат готов покинуть ряды Зеленского только в том случае, если он сам об этом попросит. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Я же шел под флагом Владимира Зеленского, а не партии "Слуга Народа". Я, как мажоритарщик, имею право высказывать отношения к тому, как действующий состав парламента исполняет программу президента. Я полностью ее разделяю и считаю, то что сейчас происходит в парламенте - идет в полном противоречии с тем, что должно быть сделано в рамках программы президента. Поэтому, я как человек, который поддерживает президента, могу партию покинуть только в одном случае, если об этом мне скажет президент. То, что он меня там не видит, я должен покинуть фракцию и партию. Я же еще и члеен партии "Слуга народа". То тогда это будет вполне оправданный поступок", - отметил Дубинский.

Нардеп добавил, что есть группа, которая мешает выполнить программу президента. Есть две варианта ответа на вопрос, почему так происходит.

"Но сейчас я внутри этой партии, просто вижу группу влияния, которая препятствует реализации программы президента. Либо по каким-то своим бизнес-соображениям, либо просто по непониманию того, чем они там занимаются", - добавил депутат.

Ранее мы сообщали, что украинский журналист и депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прокомментировал заявление члена Общественного совета при НАБУ Виталия Шабунина.

Речь о том, что у нардепов, которые подпишутся под проектом постановления по отставке директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, будут отбирать визы.

Напомним, Дубинский рассказал, как Нацбанк обманывает украинцев

А еще Politeka писала, что Дубинский разоблачил новую схему Кличко и Густелева в Киеве, мост был разминкой

Также Politeka сообщала, что Дубинский рассказал о связи между Бирюковым и делом Шеремета



