Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, как украинцы деньгами со своих карманов платят за относительную стабильность бюджета

Об этом он заявил в видео, которое опубликовал на своем Youtube-канале DubinskyPro. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Национальный банк опубликовал структуру золотовалютных резервов страны. Оказалось, что 85% золотовалютных резервов страны – валюты на черный день, которую контролирует Национальный банк, для того, чтобы выплачивать внешний долг, выплачивать стабильность гривны, погашать обязательства украинских государственных структур, бороться с шоками. Подушка безопасности – зотовалютный запас. 85 его процентов – это ценные бумаги с высшим рейтингом доходности», - рассказал Дубинский.

При этом он отметил, что в мире существуют только одни бумаги с высшим уровнем доходности. Это казначейские обязательства США.

«Понимаете, в чем лучик позитива и добра в этой всей истории? В том, что оказывается, что 85% наших резервов валютных мы храним в обязательствах казначейства США. Что это означает, если вы не поняли? Вся история о том, что нам дико нужны кредиты, нужны, как воздух, чтобы восстанавливать свою экономику, чтобы инвестиции привлекать», - добавил нардеп.

Дубинский объяснил, что такая ситуация на самом деле очень невыгодна Украине.

«Мы эти кредиты получаем в валюте, и не инвестируем себе в экономику, а инвестируем во внешний долг США, финансируя бюджетный дефицит. То есть все эти повышения тарифов на газ, рыночные цены, истории с повышением пенсионного возраста, с продажей земли, распродажей госпредприятий, без которых нам не дадут кредит – это все для того, чтобы одолжить денег у инвесторов. Под 7%, под 11% годовых, под 13% годовых… И мы эти долги формируем для того, чтобы купить облигации США под 0,5%», - отметил он.

«То есть мы берем деньги у инвесторов под 13% годовых, а отдаем их Штатам под 0,5%. 12,5% - это наш с вами счет за доходы бюджета… Мы как лох-посредник. Собираем деньги со всего мира дорого, и отдаем их Штатам на финансирование бюджетного дефицита дешево», - подытожил Дубинский.

Напомним, нардеп показал, на что Гончарук обрек украинцев: "Доцарювалися".

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