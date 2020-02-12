От всех разговоров и красивых слов необходимо отказываться, пока не поздно

Команда президента Украины Владимира Зеленского должна спасать экономику страны, пока не стало слишком поздно для этого

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал в интервью для Politeka on-line украинский экономист Андрей Новак (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, у слуг народа практически не осталось времени на спасение экономической ситуации в Украине. Судя по итогам месяца у президента и его команды нет ни года, ни месяца, чтобы спасать экономику страны.

"В экономике по итогам января у нас уже нет 25% бюджета. Вот представте себе, если таким же самым будет итог февраля. Поэтому на сегодняшний день под угрозой оказались социальные статьи бюджета: выплаты пенсий, зарплат, субсидий, помощи и т.д. О статье развития страны здесь вообще речи не идет", - заметил эксперт.

Он также добавил, что отсчет на спасение украинской экономике пошел на недели.

"Мы будем начинать строить украинскую экономику или же мы и дальше будем рассказывать какие-то фантазии, придумывать истории о инвестиционных "нянях" и т.д. То есть от этих всех разговоров и красивых слов необходимо отказываться и переходить к строительству новой украинской экономике. Ведь в той экономике, которая существует сейчас, мы не можем добиться позитивных результатов", заявил Новак.

Эксперт заметил, что существующая экономика привела к тому, что наша страна при самых больших ресурсах в Европе, имеет самый низкий уровень жизни в Европе.

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