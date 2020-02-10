Депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський розповів про програму президента і те, чому вона не виконана в парламенті.

Дубинський розповів в інтерв'ю Politeka Online про окремі групи депутатів у партії, а також про вихід із фракції і "Слуги народу". Депутат готовий покинути ряди Зеленського тільки в тому випадку, якщо він сам про це попросить. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я ж ішов під прапором Володимира Зеленського, а не партії "Слуга Народу". Я, як мажоритарник, маю право висловлювати ставлення до того, як чинний склад парламенту виконує програму президента. Я повністю її підтримую і вважаю, те, що зараз відбувається в парламенті - йде в повному протиріччі з тим, що повинно бути зроблено в рамках програми президента. Тому, я як людина, яка підтримує президента, можу покинути партію тільки в одному випадку, якщо про це мені скаже президент. Те, що він мене там не бачить, я повинен покинути фракцію і партію. Я ж ще й члеен партії "Слуга народу". То тоді це буде цілком виправданий вчинок", - зазначив Дубинський.

Нардеп додав, що є група, яка заважає виконати програму президента. Є два варіанти відповіді на питання, чому так відбувається.

"Але зараз я всередині цієї партії, просто бачу групу впливу, яка перешкоджає реалізації програми президента. Або за якимось своїм бізнес-міркувань, або просто нерозуміння того, чим вони там займаються", - додав депутат.

Раніше ми повідомляли, що український журналіст і депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський прокоментував заяву члена Громадської ради при НАБУ Віталія Шабуніна.

Мова про те, що у нардепів, які підпишуться під проектом постанови щодо відставки директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, будуть відбирати візи.

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