Команда Зеленського остаточно забула про свої передвиборчі зобов'язання, про що свідчить введення підвищених тарифів на доставку газу для населення та промисловості

Про це в матеріалі для Хвилі розповів директор Центру Антиолігархічної політики Володимир Ларцев.

Він нагадав про те, що нова влада відмовилася від проведення аудиту результатів приватизації та, відповідно, реприватизації придбаних корупційним шляхом держпідприємств. За словами експертів, тим самим команда Володимира Зеленського закріпила за українськими олігархами монопольне право на преферентне використання природної ренти в різних галузях української економіки. А це означає, що гроші простих українців знову будуть безконтрольно стікати в кишені олігархів.

Ларцев також нагадав про те, що в даний момент стратегічні підприємства енергетичної сфери в Україні, від яких залежить стабільність газового життєзабезпечення промисловості і населення, знаходяться у володінні олігарха Дмитра Фірташа. На думку експерта, це являє загрозу національній безпеці України.

«Концентрація підприємств і повний контроль над ними дозволили бізнес-структурі Фірташа провести кілька успішних «воєн» з НАК «Нафтогаз України» і в підсумку вибити з влади дуже сприятливі умови роботи, абонплату і високі тарифи на доставку «блакитного палива», які були за рішенням НКРЭКУ введені з 1-го січня 2020 року», - підкреслив Ларцев.

Він додав, що нинішня влада спустила на гальмах розпочаті раніше прокуратурою судові процеси по поверненню збитків, завданих державі через багаторічне безкоштовне користування регіональними і місцевими газопроводами приватними власниками обл\міськгазів. Крім того, Кабмін Гончарука вирішив компенсувати олігарху «збитки» збільшенням тарифів на доставку газу споживачам, незважаючи на виписаний Антимонопольним комітетом штраф 16-ти обл/міськгазам Фірташа.

«Введення нових підвищених тарифів на доставку газу для населення і промисловості є наочним свідченням того, що команда Зеленського, всупереч передвиборчим заявам про необхідність деолігархізації країни, остаточно стала на бік монополістичного капіталу і почала проводити відверто антинародну політику», - підсумував Ларцев.

Нагадаємо, плату за комуналку вимагають навіть у небіжчиків: скандал із новими платіжками набирає обертів.

Як повідомляла Politeka, зростання тарифів на газ і пільгові кредити: які зміни чекають на українців у лютому.

Також Politeka писала, що українці будуть по-новому платити за газ: що зміниться і коли запрацює.