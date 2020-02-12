Украинский журналист и бизнесмен Андрей Пальчевский напомнил президенту Владимиру Зеленскому о решении по рынку земли

Пальчевский дал интервью Politeka online. Он заявил, что Зеленский опрометчиво рассказал, что желает остаться в истории. Такого не говорил Наполеон или Цезарь, они только делали все для этого.

"Зеленский Владимир Александрович вчера опрометчиво сказал, что он хочет остаться в истории потому, что даже Наполеон, Цезарь и все прочие не очень говорили, что они хотят остаться в истории. Они делали что-то, чтобы остаться в истории, а не вляпаться и попасть в историю", - сказал Пальчевский.

Журналист добавляет, что шанс быть в истории у Зеленского есть. Ему только нужно наложить вето на закон о продаже земли.

"У Зеленского есть шанс остаться, который мы с вами, украинцы доброй воли, должны ему предоставить. А именно, наложить вето, остановить вопрос о продаже земли. Иначе, их вынесут на вилах в политическом, а может быть и физическом смысле", - добавил бизнесмен.

Также Пальчевский рассказал, что люди не митингуют сильно, так как не сильно верят, что есть кто-то, кто не советовавший с народом примет такое странное решение. Ведь разговор идет не о земле людей, а государственных 10 миллионах гектаров, которые могут перейти в руки олигархов.

"Дело в том, что ни один из граждан, в том числе и мы с вами, не можем поверить до конца, что найдутся слабоумные или маломысленные, как говорил наш великий соотечественник Костомаров (укр. историк - прим. ред.), которые примут решение без совещания с собственным народом, отдать кому-то, а я вас уверяю, ведь дело идет о 10 миллионах гектар государственной земли, которую естественно отдадут, как вы понимаете, своим дружкам-олигархам", - заключил Пальчевский.

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