После увольнения Андрея Богдана новому главе Офиса президента Андрею Ермаку придется научиться лавировать между двумя противостоящими друг другу политическими системами: Россией и Западом

Об этом в эфире телеканала Newsone рассказал украинский журналист Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он считает увольнение Богдана правильным шагом. По словам Пальчевского, Ермак способен более удачно находить партнеров для нашей страны.

Журналист также уточнил, что не верит в то, что Зеленский просто «выставит Богдана на мороз». По его словам, бывшего главу ОП, вероятно, ждет новая должность.

«Назначение (Богдана – прим. ред) было опрометчивым. Сейчас что делать с Богданом? Я думаю, что президент даст ему золотой парашют, иначе он получит в тылу большого человека, который слишком много знает. И я думаю, что у президента хватит мудрости и спокойствия решить этот вопрос тихо, а у Богдана не будут выпирать настолько его амбиции, в том числе и политические», - заявил Пальчевский.

Журналист также высказался о ситуации в украинской политике в целом. Он признал, что команда президента совершает много ошибок. Однако, по мнению журналиста, сейчас в Украине нет достойной альтернативы.

«До тех пор, пока у нас не создано новое политическое движение, не появились новые лидеры, которым будут люди доверять….Зеленского можно вместе со всеми выбросить на свалку истории, а что мы получим сейчас? У нас нет еще движения нового, в котором люди поверили бы новым лидерам. Пытается это место занять Юлия Тимошенко….Понимает ли это Зеленский, я не знаю. Но я точно знаю, что тихий, спокойный человек типа Ермака может подсказать Владимиру Александровичу, что не стоит заходить слишком далеко в борьбе с общественным мнением», - подчеркнул Пальчевский.

Отметим, что до этого журналист также заявил, что Владимир Зеленский снял Богдана с должности, чтобы удержаться у власти.

«Зеленский сделал подобного рода «подарок» в попытке завоевать любовь Украины во второй раз. У него НЕ получится это, это уже абсолютно ясно. Но таким движением он может хотя бы удержаться у власти», - считает Пальчевский.

По словам Пальчевского, Зеленский понял, что Богдан сосредоточил в своих руках «неограниченную власть», а его окружение сделало вывод, что такой человек не должен находиться рядом с президентом. Именно этим обусловлено увольнение главы ОП.

Пальчевский об увольнении Богдана Богдан на повышение??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 11. Februar 2020

Напомним, Пальчевский жестко разнес министра культуры: "Острое желание закрыть рот...".

Как сообщала Politeka, Пальчевский четко объяснил, почему Украина – не Германия.

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