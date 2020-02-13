Украине необходимо срочно менять премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на человека, который будет понимать процессы производства

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал украинский журналист, блогер и депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он отметил, что базой экономики Украины является промышленность. Сейчас остался агробизнес, в котором на самом деле промышленность перерабатывающая. И переработка у нас в начальном состоянии, ведь мы пшеницу на экспорт продаем, а готовую продукцию к сожалению нет. Поэтому новый премьер, должен разбираться именно в вопросе промышленности.

"Поэтому нам нужен человек, который может строить продовольственные цепочки. Это не Тимошенко. Не Хорошковский. Это должен быть промышленник, человек, который понимает, что и как происходит, как работает система, как работают заводы и что нужно давать людям, чтобы они оставались в Украине и создавали здесь рабочие места", - заявил эксперт.

Кроме того, он отметил, что в Украине нужен такой премьер, который будет крутить рычагами, а не разбираться в политике.

"Вот, что сейчас происходит в министерствах. Там просто хаос. Сегодняшний Кабмин - это просто хаос. Случайные люди, которые бегают из кабинета в кабинет. Поэтому нужен управленец, который понимает процесс. Я думаю, что нужно найти директоров заводов, которые понимают, как строить, как делать бизнес. Их можно найти, вот только мы почему-то выбираем слайдики", - отметил Дубинский.

По его мнению, будущий премьер должен работать на Украину, а не "на дядю".

"Ведь сейчас мы двигаемся не туда с экономической точки зрения. И решения, которые сейчас принимаются, будут вести к еще большему разрушения. Отсутствие трудового кодекса и защиты работников приведет к тому, что люди окажутся на улице и будут вынуждены искать работу за границей. Мы идем туда, где нет места социальным человеческим ценностям", - резюмировал Дубинский.

Напомним, "элита нации" устроила беспредел на презентации с Зеленским и Гончаруком.

Как сообщала Politeka, советник Гончарука предложил отменить пенсии и сильно поплатился.

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