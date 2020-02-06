Советник премьер-министра Украины Алексея Гончарука сделал скандальное заявление, которое может стоить ему мандата

Украинцы припомнили советнику премьер-министра Украины Алексею Мушаку циничное заявление, которое он сделал еще в 2017 году (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Как сообщает Politeka.net, на сайте Президента даже появилась петиция, автор которой предлагает лишить нардепа Алексея Мушака депутатского мандата и уволить с должности советника. Свою позицию автор объясняет тем, что после таких циничных слов тому не место в Верховной Раде.

Стоит отметить, что заявление было сделано летом в 2017 году, а петиция появилась только сейчас.

Будучи депутатом от БПП, Алексей Мушак заявлял, что он с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Также он утверждал, что украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать. Таким образом, в 2017 году он считал, что пенсии как таковые не нужны украинцам.

В том же году Мушак рассказывал, что людям его возраста от 30-35 годов, вообще все равно на пенсии, ведь это поколение их уже получать не будет.

Также ранее сообщалось, что народный депутат Алексей Мушак, который является миллионером, в эфире одного из ток-шоу дал циничный совет украинским пенсионерам.

Об этом сообщил киевский юрист и блогер Михаил Шнайдер.

"Это тот самый Мушак, который хранит двадцать миллионов гривен в золоте и восемьдесят миллионов гривен в биткоинах. И этот юноша-миллионер. Советует нищим пенсионерам, которым с трудом хватает мизерной пенсии, на еду и лекарства, вкладывать деньги в золото", - сетует блогер.

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