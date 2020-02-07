Прем'єр Олексій Гончарук придумав нове виправдання для різкого падіння доходів бюджету
Про це прем'єр-міністр повідомив під час години запитань до уряду в Раді у п'ятницю, 7 січня, передає ДТ
Основними причинами зриву плану доходів бюджету в січні глава уряду назвав зміцнення гривні і теплу зиму.
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"Передусім це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 - відповідно з макропрогнозом, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1 - це головна причина, чому цифри різняться", - сказав Гончарук.
Також прем'єр поскаржився на теплу зиму, яка дозволяє економити на опаленні.
"Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв імпортується-експортується менше газу. Це означає, що зменшується надходження від цілої величини", - повідомив прем'єр і додав, що у нього є ще "4-5 таких факторів".
Нагадаємо, що січень 2020 почався для уряду Гончарука провально. Недовиконання надходжень до загального фонду госбюджето досягло одного з рекордних показників за останні роки - 24%. Доходи бюджету України в січні склали 42,6 млрд грн, що на цілих 13,8 млрд грн менше планових. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Варто відзначити, що Гончарук раніше сам називав зміцнення гривні позитивним процесом і навіть хвалився цим фактом. За його словами, подорожчання викликане великим попитом з боку інвесторів. "Якщо це не гарні новини для країни, то я повний профан в економіці!", - говорив Гончарук.
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