Прем'єр Олексій Гончарук придумав нове виправдання для різкого падіння доходів бюджету

Про це прем'єр-міністр повідомив під час години запитань до уряду в Раді у п'ятницю, 7 січня, передає ДТ

Основними причинами зриву плану доходів бюджету в січні глава уряду назвав зміцнення гривні і теплу зиму.

"Передусім це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 - відповідно з макропрогнозом, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1 - це головна причина, чому цифри різняться", - сказав Гончарук.

Також прем'єр поскаржився на теплу зиму, яка дозволяє економити на опаленні.

"Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв імпортується-експортується менше газу. Це означає, що зменшується надходження від цілої величини", - повідомив прем'єр і додав, що у нього є ще "4-5 таких факторів".