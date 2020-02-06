Правила придуманы будто не для них

Гости Владимира Зеленского не слишком любят соблюдать правила дорожного движения и паркуются где придется

Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк, передає Politeka.net

В КВЦ "Парковый" на Парковой дороге в Киеве проходит презентация мобильного приложения "Дія".

Помимо прочих гостей, в мероприятии приняли участия гости президента и премьер-министра. Журналист Константин Андриюк опубликовал кадры припаркованных автомобилей. Как можно заметить, правила парковки придуманы не для них.

"Приехали люди к Президенту, страну менять. Начинают с себя. Через 100-200 метров гора свободного места спокойно припарковаться", - написал он.

Отмечается, что презентация мобильного приложения "Дія" и онлайн платформы "Дія. Цифровое образование" стартовали около 10-30 утра, 6 февраля. Согласно данным создателей, первоначально платформа позволит "оцифровать" удостоверение водителя и свидетельство о регистрации на автомобиль.

В обсуждении под постом пользователи обратили внимание, что даже сами полицейские нарушали правила.

"Вызвать полицию для того, чтобы оштрафовали полицию)) так можно?"

"Можна. Вона на синіх номерах, сама порушує"

"Так вони змiнюють, пiд себе"

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