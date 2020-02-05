В День всех влюбленных президент Владимир Зеленский займется разбором полетов с чиновниками Кабмина

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский собирается залсушать отчет Кабинета министров 14 февраля, после чего работе чиновников будет дана соответствующая оценка. Об этом глава государства рассказал во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы.

"Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в настоящее время идет работа по кадровому усилению правительства, как в социальном, так и экономическом блоке.

"Мы постоянно проводим встречи с различными специалистами, экономистами, юристами, живущими как в Украине, так и с украинцами, которые работают за границей. Я думаю, что за пару недель мы закончим этот процесс", - указал Зеленский.

Напомним, что 14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина, который еще в народе называют Днем всех влюбленных. В этот день пары обычно обмениваются подарками и записками с любовными признаниями - "валентинками".

Ранее стало известно, что премьер Алексей Гончарук сообщил о том, что зарплаты министров, их заместителей и других чиновников привяжут к средней заработной плате по стране.

"То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже, - говорится в сообщении в Телеграм-канале премьер-министра. - Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат".

Напомним, ранее украинцам раскрыли печальную правду о зарплатах в Кабмине

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.