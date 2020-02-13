Чем дольше руководители Украины думают о том, что Майдан возможен, тем лучше. Такую мысль выразил украинский журналист Андрей Пальчевский

Пальчевский в эфире Politeka online прокомментировал ситуацию с отставкой главы Офиса Президента Андрея Богдана и назначением на его место Андрея Ермака.

"Майдан всегда возможен. Чем дольше правители думают о том, что Майдан возможен, тем лучше... Поэтому должно быть постоянное политическое давление на руководство, иначе власть разлагается абсолютно. После 30-ти лет страданий нашей страны, я - один из сторонников идеи о том, что институт президентства погубил нашу страну, потому что каждый президент, который приходит, обладает бесконечным запасом власти, превращая эту страну в "гетьманат-султанат Украина", сделав посмешище из парламента, особенно из последнего, который работает в турбо-режиме...", - поделился Пальчевский.

зеленский богдан

По словам эксперта, президент Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, когда поставил Андрея Богдана руководить администрацией.

"Среди парламентариев в "Слуге народа" есть достаточное количество людей, которые реально пришли за те идеи, которые декларировал кандидат Зеленский. А потом стал президентом, и над этими людьми поставил человека, который вызывал с первого момента негативную реакцию (экс-глава ОП Андрей Богдан, - прим. ред.) Эта ошибка была почти фатальной для президента, нельзя делать такие вещи", - заявил Пальчевский.

Ермак, Зеленский

Он добавил, что если новоиспеченный глава ОП Ермак не справится, то это будет последняя глава правления Зеленского.

"Если Ермак не справится, это будет последняя глава Офиса Президента и последнего президента. И кстати президентов, я надеюсь, после Зеленского больше не будет. Он войдет в историю, если скажет, "все, ребята, "гетьманаты" наши кончились, расхищения и превращение семьи президента в самую богатую в нашей стране закончилось, ухожу честно", - подытожил Пальчевский.

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