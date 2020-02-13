Чем дольше руководители Украины думают о том, что Майдан возможен, тем лучше. Такую мысль выразил украинский журналист Андрей Пальчевский

Пальчевский в эфире Politeka online прокомментировал ситуацию с отставкой главы Офиса Президента Андрея Богдана и назначением на его место Андрея Ермака.

"Майдан всегда возможен. Чем дольше правители думают о том, что Майдан возможен, тем лучше... Поэтому должно быть постоянное политическое давление на руководство, иначе власть разлагается абсолютно. После 30-ти лет страданий нашей страны, я - один из сторонников идеи о том, что институт президентства погубил нашу страну, потому что каждый президент, который приходит, обладает бесконечным запасом власти, превращая эту страну в "гетьманат-султанат Украина", сделав посмешище из парламента, особенно из последнего, который работает в турбо-режиме...", - поделился Пальчевский.

По словам эксперта, президент Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, когда поставил Андрея Богдана руководить администрацией.

"Среди парламентариев в "Слуге народа" есть достаточное количество людей, которые реально пришли за те идеи, которые декларировал кандидат Зеленский. А потом стал президентом, и над этими людьми поставил человека, который вызывал с первого момента негативную реакцию (экс-глава ОП Андрей Богдан, - прим. ред.) Эта ошибка была почти фатальной для президента, нельзя делать такие вещи", - заявил Пальчевский.

Он добавил, что если новоиспеченный глава ОП Ермак не справится, то это будет последняя глава правления Зеленского.

"Если Ермак не справится, это будет последняя глава Офиса Президента и последнего президента. И кстати президентов, я надеюсь, после Зеленского больше не будет. Он войдет в историю, если скажет, "все, ребята, "гетьманаты" наши кончились, расхищения и превращение семьи президента в самую богатую в нашей стране закончилось, ухожу честно", - подытожил Пальчевский.

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