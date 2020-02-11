Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с руководителем ОП Андреем Богданом перед его увольнением

Андрей Богдан после разговора с Владимиром Зеленским написал заявление об отставке. Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники в Офисе Президента.

Богдан перед увольнением собрал своих заместителей и намекнул, что уходит в отставку. Он сказал: "Теперь каждый сам за себя".

Появились слухи, что это сигнал для премьера Алексея Гончарука. Андрея Богдана возможно назначат новым руководителем правительства вместо текущего главы Кабмина.

На сайте Президента уже появилось несколько указов. В одном из них об увольнении Андрея Богдана с должности главы ОП. После этого уволили Андрея Ермака с поста помощника президента и назначили его руководителем Офиса Президента.

Ранее мы сообщали, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился Указ о назначении нового руководителя Офиса президента.

Согласно указу №48/2020 главой Офиса становится Андрей Ермак.

Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника президента.

Сообщалось, что Андрей Богдан покидает должность руководителя Офиса президента Украины.

Информация о возможной отставке Андрея Богдана сначала была опубликована Telegram-каналом "Новина".

"Инсайдерские источники из ОП сообщают, что из кабинета главы Офиса президента Андрея Богдана около 18:00 начали выносить вещи", – говорилось во вчерашнем сообщении.

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана. Однако официальной информации от Офиса, президента или пока еще главы ОП получить пока не удалось", - сообщил еще один источник.

Напомним, стало известно о драме в личной жизни Андрея Богдана

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