Андрей Ермак при падении, может утянуть за собой Владимира Зеленского

По его словам, отставка Андрея Богдана наклевывалась давно.

"Они с Владимиром Зеленским уже изрядно устали друг от друга. Опять же Богдан — весьма импульсивный персонаж и может ненароком перейти рамки допустимого в общении с президентом", - считает эксперт.

Он отметил, что Андрей Ермак став главой ОП перестал быть "закулисным кардиналом" и станет новым "ответственного за страну".

"Я, похоже, переоценил умственные способности Ермака. Потому что он не просто потихоньку тянет аппаратное оделяло на себя, он инициативно готов брать ответственность за нерешаемые вопросы. Например, за регулирование украинского информпространства в пользу власти, чего не удавалось никогда и никому. А также за назначение своих людей на каждую хлебную должность в Украине", - утверждает эксперт.

В то же время он считает, что такие действия новоиспеченного главы Офиса президента Украина влекут за собой последствия.

"Слишком стремительный взлет неизбежно влечет за собой катастрофическое падение. Потому что взлетевший довольно быстро теряет берега, против него ополчаются все и коллективом его хоронят — больно и дорого", - напомнил эксперт.

По его словам, Андрей Ермак может утянуть за собой президента Зеленского или, как минимум, подпортит ему имидж.





Ранее, Андрей Пальчевский назвал увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины серьезным событием для украинской политики

Он считает, что Владимир Зеленский снял Богдана с должности, чтобы удержаться у власти.

«Зеленский сделал подобного рода «подарок» в попытке завоевать любовь Украины во второй раз. У него НЕ получится это, это уже абсолютно ясно. Но таким движением он может хотя бы удержаться у власти», - считает Пальчевский.

Напомним, отставка Андрея Богдана, у Зеленского расставили все точки: "Никогда не мог подумать...".

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